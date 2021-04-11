Mısır, Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyi göller bölgesine çekti! Tazminat alana kadar alıkoyacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mısır, Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyi göller bölgesine çekti! Tazminat alana kadar alıkoyacak

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Mısır, geçen ay Süveyş Kanalı'nda karaya oturarak dünya ticaretine ağır darbe vuran The Ever Given isimli dev konteyner gemisinin yol açtığı zarar tazmin edilinceye dek alıkonulacağını duyurdu. Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan ve göller bölgesine çekilen geminin kanalı yaklaşık 1 milyar dolar zarara uğrattığını açıkladı.

Mısır, Süveyş Kanalı'nın günlerce kapanmasına yol açan gemiyi tazminat alana kadar alıkoyacak. Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, Mısır'ın "ON" kanalına yaptığı açıklamada, Süveyş Kanalı'nda kaza yapan konteyner gemisinin sefer veri kayıt cihazını (VDR) deşifre etme işleminin tamamlandığını belirtti.

Mısır, Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyi tazminat alana kadar alıkoyacak

1 MİLYAR DOLARLIK BİR ZARAR SÖZ KONUSU

Kazanın sebebinin teknik arıza olabileceğini söyleyen Rabi, geminin sahiplerinin kanalın uğradığı zararı tazmin etmeyi reddetmesi halinde konunun yargıya taşınacağını ve yol açtığı zarar tazmin edilene kadar göller bölgesine çekilen geminin alıkonulacağını ifade etti.

Rabi, tazminat istemi için kaza sonrası Süveyş Kanalı'nın uğradığı zararın net olarak belirlenmesine çalışıldığını, yaklaşık 1 milyar dolarlık bir zararın söz konusu olduğunu kaydetti.

Kazadan sonra günlerce kanalda beklemek zorunda kalan gemilere bazı tazminatlar verilmesiyle ilgili meseleler üzerinde düşünüldüğünü belirten Rabi, Süveyş Kanalı'nın güvenli bir geçiş kanalı olduğunu, silahlı kuvvetlerin kanalın emniyeti için daima çalıştığını kaydetti.

Mısır, Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyi tazminat alana kadar alıkoyacak

KAZA NEDENİYLE DENİZ TRAFİĞİ DURMUŞTU

"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı. Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol, LNG ve pek çok ürün sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı. Bu süreçte Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, kazadan sonra göller bölgesine çekilen The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Mısır, Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyi göller bölgesine çekti! Tazminat alana kadar alıkoyacak
Süveyş Kanalı'nı kim yaptı? Süveyş Kanalı nerede, hangi ülkede?
Süveyş Kanalı'nı kim yaptı? Süveyş Kanalı nerede, hangi ülkede?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hadise Nur Sürer Oğuzhan Koç Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Necip Uysal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Karagümrük
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mısır, Süveyş Kanalı'nı kapatan gemiyi göller bölgesine çekti! Tazminat alana kadar alıkoyacak - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 16:31:30. #1.15#
title