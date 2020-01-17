Misafir öğrenciler Türkiye’deki iş hayatına hazırlanıyor
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik PERYÖN işbirliğiyle "Türkiye'de İş Hayatına Hazırlık Seminerleri" düzenledi.
17.01.2020 18:08 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:08
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), üniversitede eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilere yönelik PERYÖN işbirliğiyle "Türkiye'de İş Hayatına Hazırlık Seminerleri" düzenledi. Misafir öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerler sonunda 122 öğrenci sertifika almaya hak kazandı.
Kaynak: Dunya.com