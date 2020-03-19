Miralem Pjanic'in Juventus'taki İlk Golü 2016 yazında AS Roma'dan Juventus'a transfer olan Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, yeni kulübüyle ilk golünü 2016 yılının eylül ayında Sassuolo'ya karşı kaydetti. Juventus, Pjanic'in yanı sıra Gonzalo Higuain'in iki golüyle rakibini 3-1 mağlup etti.

2016 yazında AS Roma'dan Juventus'a transfer olan Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, yeni kulübüyle ilk golünü 2016 yılının eylül ayında Sassuolo'ya karşı kaydetti. Juventus, Pjanic'in yanı sıra Gonzalo Higuain'in iki golüyle rakibini 3-1 mağlup etti. Kaynak: Dugout