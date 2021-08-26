Miraçcan Yavuz Karacabey Belediyespor'da

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Gölcükspor'dan Miraçcan Yavuz'u transfer etti.

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Gölcükspor'dan Miraçcan Yavuz'u transfer etti.

Karacabey Belediyespor, 17 yaşında kaleci olan Miraçcan Yavuz ile 5 senelik sözleşme imzaladı. Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Gelecek vaat eden ve kaleci mevkiinde oynayan Miraçcan Yavuz'u transfer ettik" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı