Miraçcan Yavuz Karacabey Belediyespor'da
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Miraçcan Yavuz Karacabey Belediyespor'da

Miraçcan Yavuz Karacabey Belediyespor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Gölcükspor'dan Miraçcan Yavuz'u transfer etti.

2. Lig'de mücadele eden TECO Karacabey Belediyespor, Gölcükspor'dan Miraçcan Yavuz'u transfer etti.

Karacabey Belediyespor, 17 yaşında kaleci olan Miraçcan Yavuz ile 5 senelik sözleşme imzaladı. Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Gelecek vaat eden ve kaleci mevkiinde oynayan Miraçcan Yavuz'u transfer ettik" dedi. - BURSA

Miraçcan Yavuz Karacabey Belediyespor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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