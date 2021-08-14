Minik judocular madalya için hazırlanıyor
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Minik judocular madalya için hazırlanıyor

Minik judocular madalya için hazırlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minik judocular Adıyaman'ı temsilen katıldıkları bölgesel turnuvada derece yaparak, Adıyaman'ı Türkiye finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minik judocular Adıyaman'ı temsilen katıldıkları bölgesel turnuvada derece yaparak, Adıyaman'ı Türkiye finallerinde temsil etme hakkı kazandı.

Kahta Şehit Murat Toprak Ortaokulu Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren minik sporcuları ziyaret eden Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, sporcularla sohbet edip, başarılarından dolayı kendilerini tebrik etti.

Küçük yaşlarına rağmen judoda elde ettikleri başarılarından dolayı kurs hocası ve tüm takıma teşekkür eden Müdür Çiçek, "13-16 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kilis'te yapılan 15 Temmuz Şehitler Turnuvası'na 21 ilden 380 sporcunun katıldığı judo turnuvasında 30 kiloda Mehmet Çevik 1'inci, 42 kiloda Arda Eren 3'üncü, 46 kiloda Ferhat Sezerka 3'üncü ve 50 kiloda Recep Deniz 5'inci olarak ilimiz adına büyük bir başarıya imza attılar. Bölgesel olarak gerçekleşen turnuvada başarılı olan sporcularımız bizlere büyük bir gurur yaşatarak, ilimizi Türkiye finallerinde temsil edecekler. Öğrencilerimizin sosyal, sportif ve akademik olarak gelişmelerine katkıda bulunan Kahta Şehit Murat Toprak Ortaokulu Müdürü Erdal Korkut başta olmak üzere Beden Eğitimi Öğretmeni Nebi Ünal ve Kurs Öğretmeni Arif Bektaş'a katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Minik judocular madalya için hazırlanıyor
Minik judocular madalya için hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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