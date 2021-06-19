Minik güreşçiler Milli takım seçmelerine katıldı

Simav Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü'nden iki minik güreşçinin, Antalya'da düzenlenen Milli takım sporcu belirleme seçmelerine katıldığı bildirildi.

Simav Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü'nden iki minik güreşçinin, Antalya'da düzenlenen Milli takım sporcu belirleme seçmelerine katıldığı bildirildi.

Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, 11-12-13 yaş minikler grekoromen Milli takım ve spor eğitim merkezleri rezerv sporcu kadro belirleme seçmelerine Simav'dan 2 sporcunun katıldığını belirtti. Sapmaz, "Antalya'da yapılacak olan 11-12-13 yaş minikler grekoromen Milli takım ve spor eğitim merkezleri rezerv sporcu kadro belirleme seçme müsabakalarına katılıyoruz. Milli güreşçi ve güreş antrenörümüz Cabir Koca yönetiminde, Simav halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü güreşçilerimizden 38 kiloda Yusuf Beki, 52 kiloda Ali Özdemir mücadele edecekler. Minik güreşçilerimize ve antrenörümüz Cabir Koca'ya başarılar diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı