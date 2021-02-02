Minik Eda, babasının ilk maçını izledi! Amine Gülşe sosyal medyadan o anları paylaştı

Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Mesut Özil'i eşi Amine Gülşe ilee minik kızı Eda, televizyondan izledi. Güzel oyuncu o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Süper Lig'de oynanan Atakaş Hatayspor maçında siftah yaptı.

32 yaşındaki futbolcunun oyuna girmesi ailesinde de büyük heyecan yarattı. Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, yıldız futbolcunun oyuna girerken ki halini sosyal medyada paylaştı.

FENERBAHÇE FORMASIYLA BABASINI İZLEDİ

Amine Gülşe ayrıca, kızı Ela'nın da babasını izlediği fotoğrafı kişisel Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncunu kalp emojisiyle paylaştığı görüntüde Eda'nın 67 numaralı ve "Eda Özil" yazılı Fenerbahçe forması giydiği görüldü.