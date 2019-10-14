Minik basketbolcular, çizgi film karakterleri ile maç yaptı

14.10.2019 12:46

Hasketbol Gençlik ve Spor Kulübü'nde antrenmanlar aralıksız devam ediyor. Antrenmanların yanı sıra birçok sosyal ve kültürel faaliyet yaparak çocuklara sporu ve basketbolu sevdirmek için çalışmalar yapan kulüpte yine çok renkli bir etkinlik vardı.



Mickie, Minnie, Calliou, Peppee, Pink Rabbit ve Padişah Hasketbol Gençlik Spor Kulübünün antrenmanında çocuklarla bir araya geldi. Önce beraber antrenman yapan çocuklar daha sonra karakterle maç yapma şansı buldu. Son derece renkli görüntülere sahne olan maçta Calliou ve Peppee gibi karakterlerin yaptığı savunma galibiyet için yetmedi. Maç beraberlikle sonuçlandıl Kulüp Başkanı ve Antrenör Hasan Aksoyak, etkinlik sonrası yaptığı değerlendirmede; "Çocuklar bizim en büyük servetimiz. Onlara sporu ve Basketbolu sevdirmek kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu kapsamda yine sporcularımızın çok eğlendiği mutlu olduğu unutamayacakları bir etkinlik daha yapmaya çalıştık. Onların Televizyonda izledikleri çizgi film karakterlerini antrenmanımıza getirerek sporcularımızla birlikte antrenman ve maç yapmalarını sağladık. Maçta ilk Beşte Calliou Peppee Mickie Minnie ve Pink Rabbit vardı. Maçı da Padişah yönetince hiçbir karar itiraz olmadı. Son derece zevkli ve eğlenceli geçen maçta kazanan basketbol oldu. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA