Millonarios'un eski futbolcusu: Falcao'yu getirmek için aracı olacağım

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Galatasaray kariyerinde futbolundan çok sakatlıklarıyla gündeme gelen golcü futbolcu Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili Millonarios kulübünün eski futbolcusu Ramirez, "Falcao'yu getirmek için aracı olacağım. Buna söz veriyorum" dedi.

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle İspanya'da tedavi olan ve İstanbul'a yakın zamanda geri dönen Radamel Falcao için Kolombiya'da çarpıcı bir açıklama yapıldı.

Millonarios kulübünün eski futbolcusu Ramirez, Falcao'nun transferi için aracılık yapacağını açıkladı. Ramirez, "Falcao'yu getirmek için aracı olacağım. Buna söz veriyorum. Taraftarların da bu konuda bize baskısı oldu. Yönetime, başkana ve hatta Falcao'nun çevresindeki insanlara. Falcao'ya başka ülkelerden de teklifler gelecektir. Örneğin MLS Ligi. Ancak dediğim gibi size söz veriyorum, bu transfer için araya gireceğim." şeklinde konuştu.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde Falcao'nun bir sonraki durağının MLS ya da Kolombiya olacağı vurgulandı.

31 MAÇTA 19 GOLE KATKI SAĞLADI

Bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalarda yer almayan Falcao'nun Fenerbahçe derbisi öncesi takımla birlikte çalışmalara başladığı açıklanmıştı. Sarı kırmızılı kulüpte 31 resmi maça çıkan yıldız futbolcu, 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi.