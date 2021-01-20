Millonarios, Falcao'yu transfer etmek istiyor: Her gün formamızı giydiğini hayal ediyorum
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Millonarios, Falcao'yu transfer etmek istiyor: Her gün formamızı giydiğini hayal ediyorum

20.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:06

Kolombiya'nın en büyük kulüplerinden olan Millonarios'un sahibi Gustavo Serpa Galatasaray'ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao'yu transfer etmek istediklerini, "Her gün Radamel Falcao'nun Millonarios forması giydiğini hayal ediyorum" sözleriyle duyurdu.

olombiya'nın en büyük kulüplerinden olan Millonarios'un sahibi Gustavo Serpa, Radamel Falcao'yu transfer etmenin hayallerini süslediğini belirtti.

Hedefinin Millonarios ile Copa Libertadores kaldırmak olduğunu söyleyen Gustavo Serpa, Caracol Radio'ya yaptığı açıklamada, "Her gün Radamel Falcao'nun Millonarios forması giydiğini hayal ediyorum. Falcao'yla daha önce bir kez görüşme fırsatım oldu. Bu transfer sadece ona ve istediği şeye bağlı." ifadelerini kullandı.

"GUARIN VE URIBE İLE HEDEFİMİZİ GÖSTERDİK"

Gustavo Serpa, "Millonarios gibi büyük kulüpler, taraftarların arzu ettiği isimleri getirmek isterler. Taraftarın isteklerini her zaman göz önünde bulundururum. Fredy Guarin ve Fernando Uribe gibi transferler ile hedefimizin ne kadar büyük olduğunu gösterdik." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Kolombiya'da 15 lig şampiyonluğu bulunan Millonarios, son olarak 2017 yılında bu kupayı kaldırmayı başardı.

Radamel Falcao ise 15 yaşında ayrıldığı Kolombiya'da sadece altyapı düzeyinde Lanceros Boyaca forması giydi.

Millonarios, Falcao'yu transfer etmek istiyor: Her gün formamızı giydiğini hayal ediyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Yaşar Güler Mustafa Şentop Nikol Paşinyan Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Ozan Doğulu Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Ömer Ali Şahiner
Tüm Haberler Ankara Hastane Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Millonarios, Falcao'yu transfer etmek istiyor: Her gün formamızı giydiğini hayal ediyorum - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 16:05:47. #1.14#
title