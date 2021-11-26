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Millilerin çektiği zorlu kura sonrası sosyal medyada büyük çılgınlık: Direkt kupayı verin

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turunda Portekiz'le eşleşti. Ay-Yıldızlı ekip rakibini elemesi durumunda final maçında İtalya-Makedonya karşılaşmanın galibiyle oynayacak. Millilerin zorlu takımlarla eşleşmesi sonrası ise sosyal medya adeta yıkıldı. Binlerce insan bu eşleşmelerde kazanan taraf olmamız durumunda, "Katar'a yollamayın, direkt Dünya Kupası'nı bize verin" yorumunda bulundu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde grup aşamasını 2. sırada bitiren A Milli Takım, Katar'da düzenlenecek dev organizasyona katılmak için play-off turunda Portekiz'le karşılaşacak.

Millilerin çektiği zorlu kura sonrası sosyal medyada büyük çılgınlık: Direkt kupayı verin

EN ZOR KURAYI ÇEKTİK

A Milli Takım'ın çektiği kura sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. Gelebilecek en zor rakiplerle eşleştiğimizi belirten binlerce kullanıcı bu maçlardan galibiyetle ayrılmamız durumunda, "Katar'a yollamayın, direkt Dünya Kupası'nı bize verin" şeklinde yorumlarda bulundu.

Millilerin çektiği zorlu kura sonrası sosyal medyada büyük çılgınlık: Direkt kupayı verin

Millilerin çektiği zorlu kura sonrası sosyal medyada büyük çılgınlık: Direkt kupayı verin

Millilerin çektiği zorlu kura sonrası sosyal medyada büyük çılgınlık: Direkt kupayı verin

Millilerin çektiği zorlu kura sonrası sosyal medyada büyük çılgınlık: Direkt kupayı verin

Ali Gülhan
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