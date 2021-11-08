Milli yüzücülerden Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda rekor madalya

Milli yüzücüler, Rusya'da gerçekleştirilen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak tarih yazdı. Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren ve başarılarıyla göz dolduran ay yıldızlılar, Viktoria Zeynep Güneş ile 400 metre karışıkta tarihinin ilk altın madalyasını kazanırken, yine aynı milli sporcu 200 metre karışıkta bronz madalyaya ulaştı. Bir diğer milli yüzücü Emre Sakçı ise 50 metre kurbağalamada gümüş madalyaya uzanırken, Türk Milli Takımı, kazandığı 3 madalyayla tarihindeki en başarılı dereceye ulaşarak rekor kırdı.

21'inci Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'ndan başarıyla ayrıldı. Rusya'nın Kazan kentindeki Palace of Water Sports'ta gerçekleştirilen şampiyonada Türkiye, tarihinin ilk altın madalyasını kazanırken, milli sporcular da 3 kez podyuma çıktı.

Viktoria Zeynep Güneş - 400M Karışık - Altın Madalya

Karışık Bayrak - 4x50 Serbest – Final