Milli yüzücü Emre Sakçı, Tokyo Olimpiyatları için son hazırlıklarını yapıyor Açıklaması

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek sporculardan milli yüzücü Emre Sakçı, elinden geleni yapıp, en iyi dereceyi elde etmek istediğini söyledi.

Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek sporculardan milli yüzücü Emre Sakçı, elinden geleni yapıp, en iyi dereceyi elde etmek istediğini söyledi.

Emre Sakçı, AA muhabirine açıklamasında, Tokyo Olimpiyatları için hazırlıkların yoğun şeklide devam ettiğini, İzmir'de yeterli bir havuz olmadığı için Antalya'ya gidip gelmek zorunda kaldığını kaydetti. Bu durumun kendisini zorladığını aktaran milli sporcu, "İnşallah önümüzdeki süreçte bunun çözülmesini istiyoruz." dedi.

Şu anki performansından memnun olduğunu belirten Emre, "Kendime koyduğum bir hedef var olimpiyatta, o da yarışı bitirdikten sonra elimden gelenin en iyisini yapabilmiş olmak. Bunu gerçekleştirebilecek seviyede olduğumu düşünüyorum. Kaçıncı sıra olur? Sonunculuk da olabilir, yarı final, final de olabilir, birincilik de olabilir. Onu kimse bilemez. Bekleyip göreceğiz." diye konuştu.

Ay-yıldızlı sporcu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında özellikle 2020 yılının mart ile nisan aylarında zorluk yaşadıklarını ancak daha sonra bu sürece de adapte olduklarını dile getirerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığı hızlı aksiyon alarak bizleri bir an önce sporumuzla buluşturdu. Şu anda da güzel devam ediyor. Çok sıkıntı yaşamadık." ifadelerini kullandı.

Türk yüzmesinin bir çıkış yakaladığını belirten Emre Sakçı, "Olimpiyat için aldığımız kotalar bunun somut kanıtı. Yüzmede ayağa kalkmaya başladık ve biz daha yürüyüp koşacağız. Önümüzde çok uzun bir yol var ama ayağa kalkmış olmak çok önemli bir şey. Bizim gibi güçlü ve büyük bir ülkenin bu adımı atmış olması çok güzel. Önümüzdeki süreçte çok daha güzel başarılar bizi bekleyecek." şeklinde konuştu.

Antrenör Oktay: "Tamamen yüzmeye odaklanmış durumda"

Emre Sakçı'nın antrenörü Türker Oktay, Tokyo Olimpiyatları'nda başarılı olmak için ellerinden geleni yaptıklarını, iyi bir antrenman dönemi geçirdiklerini, güzel sonuçlar alacaklarına da inandıklarını vurguladı.

Emre'nin performansını 2018 Kasım öncesi ve sonrası olarak ayırdığını belirten Oktay, "2018 Kasım'dan sonra mükemmel bir sporcu, öncesinde de yüzmeyi çok seven, çok istekli ama gereğini yerine getirmeyen bir sporcuydu. Hep erteliyordu. 2018 Kasım'dan itibaren tamamen yüzmeye odaklanmış durumda ve bu durumdan çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz