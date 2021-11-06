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Milli yüzücü Emre Sakçı, şampiyona rekoru kırarak finale çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Milli yüzücü Emre Sakçı, şampiyona rekoru kırarak finale çıktı

Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalama yarı finalinde suya giren Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, 25.38'le serisinde birinci oldu ve şampiyona rekoru (CR) kırarak adını finale yazdırdı.

Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalama yarı finalinde suya giren Fenerbahçe'nin milli yüzücüsü Emre Sakçı, 25.38'le serisinde birinci oldu ve şampiyona rekoru (CR) kırarak adını finale yazdırdı.

Emre Sakçı'nın Avrupa şampiyonluğu için mücadele edeceği erkekler 50 metre kurbağalama finali yarın yapılacak.


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