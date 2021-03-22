Milli yıldız yine G.Saray'a yeşil ışık yaktı! Aslan dövmesi detayı dikkat çekti
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Milli yıldız yine G.Saray'a yeşil ışık yaktı! Aslan dövmesi detayı dikkat çekti

22.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:34

İtalya Serie A'da dün akşam oynanan maçta Milan'a Fiorentina karşısında galibiyeti getiren golü atan Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım kampına katılmak için İstanbul'a geldi. Galatasaray taraftarı olan milli yıldız, bir TV kanalına verdiği röportajda sarı-kırmızılılarda forma giymek istediğini söylerken, "İnşallah bir gün Galatasaray olur" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz gün yaptırdığı aslan dövmesi ile ilgili de konuşan Hakan, "Galatasaray'ı sevdiğim için aslan dövmesi yaptırdım" dedi.

A Milli Takım kampına katılmak için İstanbul'a gelen Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral açıklamalarda bulundu.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, A Spor'a yaptığı açıklamada "Hollanda maçı çok önemli. Elemelere iyi başlamak istiyoruz. EURO 2020 Elemeleri'ni unutup, bu maçlara odalanacağız. Çok istekliyiz ve umarım isteklerimizi yerine getiririz" dedi.

"ASLAN'I SEVİYORUM"

"Aslan dövmesi yaptırdın, Galatasaray'a bir gün gelecek misin?" sorusunu da yanıtlayan Halkan Çalhanoğlu "İnşallah bir gün Galatasaray olur. Aslan'ı seviyorum bu yüzden dövmesini yaptırdım. Bir küçük aslan dövmesi de yaptırdım çünkü oğlum olacak. Galatasaray'ı da sevdiğim için aslan dövmesi yaptırdım." ifadelerini kullandı.

Milli yıldız yine G.Saray'a yeşil ışık yaktı! Aslan dövmesi detayı dikkat çekti

"ÇOK ÖNEMLİ MAÇLARIMIZ VAR"

Merih Demiral ise "Çok önemli maçlarımız var. Hollanda ile iyi başlamak istiyoruz. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Milli yıldız yine G.Saray'a yeşil ışık yaktı! Aslan dövmesi detayı dikkat çekti
- Ali Gülhan
Ali Gülhan
Haber Yorumları (2)
SELELEKTÖRCÜ HAMDİ: GEL HAKAN GEL DE LİGİ DONUNDA SALLA GEL MİNİK ASLANIM. . . . . . . . . . . . . . . .
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REALİST: adam gibi adamsın hakan ama seçtiğin takım adam değil be
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500
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