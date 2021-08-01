Milli yelkencimiz Alican Kaynar, Tokyo Olimpiyatları'nda salı günü altın madalya için yarışacak
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Milli yelkencimiz Alican Kaynar, Tokyo Olimpiyatları'nda salı günü altın madalya için yarışacak

Milli yelkencimiz Alican Kaynar, Tokyo Olimpiyatları'nda salı günü altın madalya için yarışacak
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Tokyo Olimpiyatları'nda milli yelkencimiz Alican Kaynar, genel klasmanda sekizinci sırada yer aldı ve adını finale yazdırdı. Olimpiyat kariyerinde ilk kez bu heyecanı yaşayacak Alican'ın madalya turu salı günü 08.33'te başlayacak.

32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden Alican Kaynar, Finn sınıfındaki dokuzuncu yarışını 54.63'lük derecesiyle 10. sırada tamamlarken, onuncu yarış sonunda ise 48:45'le 10. basamakta yer buldu.

Alican, madalya turu için ilk 10'daki yerini korudu.

Milli yelkencimiz Alican Kaynar, Tokyo Olimpiyatları'nda salı günü altın madalya için yarışacak

10. yarışlık eleme sürecini 8. olarak tamamlayan Alican, finalde yarışmaya hak kazandı. Olimpiyat kariyerinde ilk kez madalya turunda yarışacak Alican Kaynar, 71 puanla 19 sporcu arasında 8. oldu.

Alican'ın madalya turu mücadelesi 3 Ağustos Salı günü 08.33'te başlayacak.

(Sporx)

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