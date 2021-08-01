Milli yelkencimiz Alican Kaynar, Tokyo Olimpiyatları'nda salı günü altın madalya için yarışacak

Tokyo Olimpiyatları'nda milli yelkencimiz Alican Kaynar, genel klasmanda sekizinci sırada yer aldı ve adını finale yazdırdı. Olimpiyat kariyerinde ilk kez bu heyecanı yaşayacak Alican'ın madalya turu salı günü 08.33'te başlayacak.