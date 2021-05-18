Milli voleybolcu Efe Bayram: "Dinamik bir takımız. Pozitif enerjiye sahibiz"

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Efe Bayram, CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonluğunu korumak istediklerini söyledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Efe Bayram, CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonluğunu korumak istediklerini söyledi.

Ankara'daki kampta CEV Avrupa Altın Ligi'nin hazırlıklarını sürdüren milli takımda yer alan Efe Bayram, Türkiye Voleybol Federasyonun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Kampta fiziksel ve dayanıklılık çalışmalarının ön planda olduğu iki haftayı geride bıraktıklarını aktaran Efe, "Yavaş yavaş maç temposuna girdiğimiz üçüncü haftamızda, hazırlıklarımızı çift antrenmanla sürdürüyoruz. Dinamik bir takımız. Pozitif enerjiye sahibiz." şeklinde görüş belirtti.

Milli takımın çok önemli iki turnuvada mücadele edeceğine dikkati çeken Efe, "Öncelikle Avrupa Altın Ligi'nde unvanımızı koruyup, Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde gitmek istiyoruz. Her iki turnuvadan da en iyi dereceyle ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Altın Ligi'nde ilk etap karşılaşmaları 28-30 Mayıs'ta Belarus'ta, ikinci etap karşılaşmaları da 4-6 Haziran'da Portekiz'de oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur