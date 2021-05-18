Milli voleybolcu Efe Bayram: "Dinamik bir takımız. Pozitif enerjiye sahibiz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli voleybolcu Efe Bayram: "Dinamik bir takımız. Pozitif enerjiye sahibiz"

Milli voleybolcu Efe Bayram: 'Dinamik bir takımız. Pozitif enerjiye sahibiz'
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Efe Bayram, CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonluğunu korumak istediklerini söyledi.

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Efe Bayram, CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonluğunu korumak istediklerini söyledi.

Ankara'daki kampta CEV Avrupa Altın Ligi'nin hazırlıklarını sürdüren milli takımda yer alan Efe Bayram, Türkiye Voleybol Federasyonun internet sitesine açıklamalarda bulundu.

Kampta fiziksel ve dayanıklılık çalışmalarının ön planda olduğu iki haftayı geride bıraktıklarını aktaran Efe, "Yavaş yavaş maç temposuna girdiğimiz üçüncü haftamızda, hazırlıklarımızı çift antrenmanla sürdürüyoruz. Dinamik bir takımız. Pozitif enerjiye sahibiz." şeklinde görüş belirtti.

Milli takımın çok önemli iki turnuvada mücadele edeceğine dikkati çeken Efe, "Öncelikle Avrupa Altın Ligi'nde unvanımızı koruyup, Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde gitmek istiyoruz. Her iki turnuvadan da en iyi dereceyle ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Altın Ligi'nde ilk etap karşılaşmaları 28-30 Mayıs'ta Belarus'ta, ikinci etap karşılaşmaları da 4-6 Haziran'da Portekiz'de oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Sedat Peker Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Pınar Altuğ Nesrin Cavadzade Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Adem Büyük Burak Yılmaz Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli voleybolcu Efe Bayram: "Dinamik bir takımız. Pozitif enerjiye sahibiz" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 22:30:15. #1.11#

title