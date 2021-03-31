Milli Takımımız'ın yıldız stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
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Milli Takımımız'ın yıldız stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Milli Takımımız'ın yıldız stoperi Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Juventus'tan sakat şekilde Milli Takım kampına katılan Merih Demiral, şimdi de koronavirüse yakalandı. İtalya'dan Skysport'un paylaştığı bilgide, 23 yaşındaki stoperin Milli Takım'da koronavirüse yakalandığı aktarıldı. Başarılı stoper oyuncusunun sakatlıktan dolayı formasından uzak kalacağı yaklaşık 1 aylık süreye, şimdi de 10 günlük koronavirüs hastalığı eklendi.

Hollanda ve Norveç karşısındaki zaferimizi yaşayamadan koronavirüs haberleriyle sarsıldığımız Milli Takımımız'da bir pozitif vaka daha var. İtalyan devi Juventus'un futbolcusu Merih Demiral'ın da koronavirüse yakalandığı açıklandı. İtalya'dan sakat şekilde Milli Takım kampına dahil olan ancak yetişemeyen başarılı futbolcu, şimdi de koronavirüsle boğuşacak. Yaklaşık 1 aydır oynayamayan Merih, korona yüzünden bir 10 gün daha sahalardan uzak kalacak.

2020 LANETİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz yılın ocak ayında çapraz bağları yırtılan başarılı futbolcumuz, 6 ay sahalardan uzak kalmıştı. Juventus'ta düzenli oynarken bu sakatlık yüzünden daha az süre almaya başlayan Merih, 9 Mart'ta da uyluk sakatlığı yaşadı. Şimdi de koronavirüs bulaşan futbolcunun sahalardan uzak kalma süresi 1,5 aya çıkmış olacak.

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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 11:01:20. #1.14#
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