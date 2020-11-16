Milli takımda sakatlanan Christian Luyindama 1 ay sahalardan uzak kalacak

Babel ve Omar Elabdellaoui'nin koronavirüse yakalanmasının ardından Galatasaray'a bir kötü haber de Kongolu savunmacı Christian Luyindama'dan geldi. Angola maçı öncesi milli takımda sakatlanan Luyindama'nın yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Kongo Milli Takımı'nın kampında sakatlanan Christian Luyindama, Angola ile deplasmanda oynanacak maç öncesi Kinshasa'da bırakıldı.

Kongo'dan Footrdc'nin haberine göre; Christian Luyindama, Afrika Kupası Elemeleri D Grubu'nda oynanacak maç öncesi ülkesinde bırakıldı ve Türkiye'ye geri döneceği belirtildi. Kongo Futbol Federasyonu Sağlık Heyeti'nin ilk tespitlerine göre Luyindama'nın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı bilgisi de verildi.

"The Boss" lakaplı Luyindama ile ilgili İstanbul'da da Galatasaray sağlık heyeti çeşitli testler yapacak.

NE ZAMAN GİTSE SAKATLANIYOR

Christian Luyindama, geçen yıl da Kongo Milli Takım kampında çapraz bağ yırtılması nedeniyle sezonu kapatmıştı.

Sarı-kırmızılı takımda Luyindama'nın sakatlığı dışında Ryan Babel ve Omar Elabdellaoui'nin milli takımlarındaki koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.