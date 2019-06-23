Milli takım seçmelerinde Türkiye ikincisi oldu

Malatyalı yüzücü Mehmet Gazi Gelirli İzmir'e yapılan milli takım seçimlerinde derece elde etti.

19 - 21 Haziran tarihleri arasında İzmir'in Foça İlçesinde yapılan 158 sporcunun yarıştığı 10 bin metre Açık Su Milli Takım Seçmelerinde Malatyalı sporcu Mehmet Gazi Gelirli Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Yüzme Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve 158 sporcunun yarıştığı 10 bin metre Açık Su Milli Takım Seçmelerinde Mehmet Gazi Gelirli derece elde ederek Türkiye ikincisi oldu.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan"Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcusu olan Mehmet Gazi Gelirli'nin almış olduğu bu derece bizleri oldukça memnun etti. Malatya'da hemen her branşta çok önemli bir sporcu potansiyeli var. Bu potansiyelleri doğru kullandığımız sürece bu tür başarılar gelmeye devam edecektir inşallah. Sporcumuz Mehmet Gazi Gelirli'yi, antrenörünü ve sporcumuzun ailesini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA