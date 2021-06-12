Bizim Çocuklar fobiye yakalandı! Milli Takım, katıldığı turnuvalarda bir kez bile ilk maçı kazanamadı
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Bizim Çocuklar fobiye yakalandı! Milli Takım, katıldığı turnuvalarda bir kez bile ilk maçı kazanamadı

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında A Milli Takım, İtalya'ya 3-0 yenilirken; Ay Yıldızlılar'ın kötü başlangıç fobisi devam etti. Bizim Çocuklar, Euro 2020'nin açılış maçında İtalya'ya yenilirken; oynadığı büyük turnuvalarda (Avrupa Şampiyonası + Dünya Kupası) oynadığı 7 ilk maçın 7'sini de kaybetti.

Maçı net bir skorla kazanan İtalya, Avrupa Şampiyonası finallerinin en farklı açılış maçı galibiyetini elde etti. Avrupa Şampiyonaları'ndaki 39. maçına çıkan İtalya, ilk kez bir maçta üç gol kaydetti. Gök Mavililer, önceki maçlarında en fazla 2 gol atmıştı.

Türkiye karşısında etkili bir oyun sergileyen İtalya, oynadığı son 9 maçta da kalesinde gol görmedi. Gök Maviler, 1990'dan (Kasım 1989-Haziran 1990) bu yana ilk kez böyle bir istatistiğe imza attı.

Milli Takım, katıldığı büyük turnuvalarda oynadığı hiçbir ilk maçı kazanamayarak tarihi tersten yazdı

İTALYA GİBİ BİZ DE İLKLERİ YAŞADIK

Türkiye, rakip kaleye üç şut denemesinde bulundu; ancak bunlardan hiçbiri kaleyi bulmadı. Ay Yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası tarihindeki en az şut çektiği maçı oynadı. Bu da sonuca etki etti.

7 MAÇIN 7'Sİ DE KAYIP

Bizim Çocuklar, Euro 2020'nin açılış maçında İtalya'ya yenilirken; oynadığı büyük turnuvalarda (Avrupa Şampiyonası + Dünya Kupası) oynadığı 7 ilk maçın 7'sini de kaybetti.

Bizim Çocuklar fobiye yakalandı! Milli Takım, katıldığı turnuvalarda bir kez bile ilk maçı kazanamadı
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