Milli Takım'ın değişilmez ismi Umut Meraş, resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Le Havre'de forma giyen Milli sol bek Umut Meraş'ı kadrosuna kattı. Fransız ekibine 1 milyon euro ödenecek. Futbolcu yıllığı 900 bin eurodan 3 sezonluk sözleşmeye imza atacak.

Siyah-Beyazlılar sol bek transferini bitirdi. Beşiktaş, Fransız ekibi Le Havre'de top koşturan Umut'u kadrosuna kattı. Milli futbolcu için 1 milyon euro ödenecek.

3 YILLIK

Sabah'ın haberine göre Umut Meraş, 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Sezonluk 900 bin euro yıllık ücret alacak. Ayrıca Fransız kulübüne 200 bin euro da bonus ödemesi yapılacak.