Milli Takım'ın başarılı stoperi Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a yeşil ışık
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Milli Takım'ın başarılı stoperi Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Milli Takım'ın başarılı stoperi Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a yeşil ışık
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Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanırken, bir yandan da planlanan transfer çalışmaları devam ediyor. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile prensipte anlaşan Cim-Bom'da şimdiki hedef Kaan Ayhan. Sassuolo'da forma giyen Milli futbolcu ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Fakat Sassuolo'nun ikna edilmesi gerekiyor. Kaan için 2.5 milyon eurouluk teklif hazırlayan Galatasaray, başarılı stoperi almak için imkanlarını zorlayacak.

Terim'in adeta prensi olan Kaan Ayhan için temaslar hızlandı, milli oyuncuyla yapılan ilk görüşmelerden olumlu sonuç alındı. Başarılı oyuncuyu ikna eden Sarı-Kırmızılılar şimdi de rotayı İtalyan ekibi Sassuolo'ya çevirdi.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Galatasaray, milli takımda da forma giyen Kaan Ayhan'dan onayı alırken Sassuolo ile pazarlıklar da başladı. İtalyan temsilcisine 2.5 milyon euroluk bir teklif sunuldu.

AYRILMAK İSTEMESİ KOZ

Kaan'ın da istekli olması bu transferde Cimbom'un elini güçlendiriyor. 26 yaşındaki başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon çok iyi bir ilk devre oynamıştı. İkinci devrede koronavirüse yakalanınca formasını yitirmişti. Stoper, sağ bek ve orta sahada oynayabiliyor.

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