Milli Takım'ın başarılı stoperi Kaan Ayhan'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray'da seçim heyecanı yaşanırken, bir yandan da planlanan transfer çalışmaları devam ediyor. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile prensipte anlaşan Cim-Bom'da şimdiki hedef Kaan Ayhan. Sassuolo'da forma giyen Milli futbolcu ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Fakat Sassuolo'nun ikna edilmesi gerekiyor. Kaan için 2.5 milyon eurouluk teklif hazırlayan Galatasaray, başarılı stoperi almak için imkanlarını zorlayacak.