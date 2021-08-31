Milli Takım'da korona krizi! 4 yıldız futbolcu, Dünya Kupası Eleme maçında forma giyemeyecek
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Milli Takım'da korona krizi! 4 yıldız futbolcu, Dünya Kupası Eleme maçında forma giyemeyecek

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Milli Takımımız'ın Dünya Kupası Eleme maçları öncesi kampında İngiltere sıkıntısı baş gösterdi. Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, yarın oynanacak Karadağ karşılaşmasında forma giyemeyecek. İngilizler, koronavirüs tablosunda kırmızı listede olan Türkiye'ye Premier Lig'de top koşturan futbolcuları göndermedi.

A Milli Takımımız'da Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, Karadağ maçında forma giyemeyecek. İngiliz kulüpleri, kırmızı listedeki Türkiye'ye futbolcularını göndermedi.

Milli Takım'da korona krizi! 4 yıldız futbolcu, Dünya Kupası Eleme maçında forma giyemeyecek

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ay-Yıldızlılar, bu 4 futbolcusunun, Britanya'nın kırmızı listesinde olmayan Cebelitarık ve Hollanda deplasmanlarında kadroya dahil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Takım'da korona krizi! 4 yıldız futbolcu, Dünya Kupası Eleme maçında forma giyemeyecek
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