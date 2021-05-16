Milli Takım'da EURO 2020 kadrosuna alınmayan Serdar Dursun, Heidenheim karşısında 4 gol attı
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Milli Takım'da EURO 2020 kadrosuna alınmayan Serdar Dursun, Heidenheim karşısında 4 gol attı

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Milli Takım'da EURO 2020 kadrosuna alınmayan Darmstadt forveti Serdar Dursun, Heidheim karşısında 4 gol atarak yıldızlaştı. 29 yaşındaki ismin, Şenol Güneş tarafından kadroya alınmaması eleştiri konusu olmuştu. Golcü futbolcu, bu sezon ligde 32 maçta 25 gol atarken 6 da asist yaptı.

Bundesliga 2'de 33. hafta maçında Darmstadt 98, sahasında Heidenheim ile karşılaştı. Maçtan ev sahibi ekip 5-1'lik üstünlükle ayrılırken Türk golcü Serdar Dursun şov yaptı.

BU SEZON 25 GOL ATTI

29 yaşındaki golcü oyuncu 40, 54, 59 ve 83'üncü dakikalarda gol sevinci yaşarken Darmstadt'ın diğer golünü ise 18'inci dakikada Nicolai Rapp kaydetti. Serdar Dursun bu sezon ligde 32 maçta 25 gol atarken 6 da asist yaptı. Türk santrforun EURO 2020 için açıklanan kadroda olmaması sosyal medyada eleştiri konusu olmuştu.

Milli Takım'da EURO 2020 kadrosuna alınmayan Serdar Dursun, Heidenheim karşısında 4 gol attı
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Milli Takım'da EURO 2020 kadrosuna alınmayan Serdar Dursun, Heidenheim karşısında 4 gol attı - Haberler Spor
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