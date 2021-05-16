Milli Takım'da EURO 2020 kadrosuna alınmayan Serdar Dursun, Heidenheim karşısında 4 gol attı

Milli Takım'da EURO 2020 kadrosuna alınmayan Darmstadt forveti Serdar Dursun, Heidheim karşısında 4 gol atarak yıldızlaştı. 29 yaşındaki ismin, Şenol Güneş tarafından kadroya alınmaması eleştiri konusu olmuştu. Golcü futbolcu, bu sezon ligde 32 maçta 25 gol atarken 6 da asist yaptı.