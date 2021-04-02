Milli Takım'a prim dağıtıldığı iddialarına Teknik Direktör Şenol Güneş'ten sert yanıt geldi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun futbolculara prim dağıttığı iddialarına cevap verdi. Basında çıkan iddiaları yalanlayan Güneş, "Milli Takım oyuncularımızla ilgili herhangi bir prim çalışması yapılmamıştır, bu tür iddialar asılsızdır. Böyle bir şeyin içinde yer almadım" diye konuştu.

Milli Takım'a 36 milyon TL prim dağıtıldığı iddialarını Teknik Direktör Şenol Güneş yalanladı. Ajansspor'da çıkan haberde, oynayan ve oynamayan futbolculara toplamda 36 milyon TL'ye yakın prim dağıtıldığı öne sürülmüştü, Güneş bunun gerçek olmadığını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Bu tür iddialar asılsızdır. Herhangi bir prim çalışması yapılmamıştır" dedi.

"BUNLAR NEDEN GÜNDEME GELİYOR"

Sabah'a konuşan Güneş'in açıklamalarının devamında, "Benim böyle bir konudan bilgim yok. Bizim aklımızda prim diye bir şey yok, bunlar neden gündeme getiriliyor anlamıyorum. Ben böyle bir çalışmanın içinde olmadım. Şu anda ne primi, ne parayı, ne başka bir şeyi konuşuyoruz. Biz tamamen başarıya odaklanmış durumdayız" ifadeleri yer aldı.