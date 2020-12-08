Milli taekwondocu Gamze Özdemir, hayatını kaybetti

Milli taekwondocu Gamze Özdemir, kelebek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Milli sporcularımızdan Balkan 2'nciliği kazanmış Gamze Özdemir'i 21 yaşında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Milli taekwondocumuz, yakalandığı amansız kelebek hastalığı sonucu aramızdan ayrıldı. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin de yayımladığı taziye mesajında, "Genç sporcumuza Allah'tan rahmet, başta Ego Spor Kulübü, antrenörü İlyas Uluyılmaz kardeşim olmak üzere taekwondo camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı