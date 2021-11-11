Milli sporculardan Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu'na ziyaret

Güreşte 23 yaş altı dünya şampiyonu Evin Demirhan Yavuz ile büyükler Avrupa üçüncüsü Haydar Yavuz, olağan genel kurulda Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Şeref Eroğlu'na "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6 Kasım'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda federasyon başkanlığına seçilen Avrupa ve dünya şampiyonu, olimpiyat ikincisi Şeref Eroğlu'na tebrik ziyaretleri sürüyor.

Milli sporcular Evin Demirhan Yavuz ile Haydar Yavuz, federasyonun idari binasında Eroğlu'nu ziyaret ederek, başkanlık görevinde başarılar diledi.

Başkan Eroğlu da ziyarette geride kalan aylarda evlenen sporcuları kutlayarak, kendilerinden yine madalyalar beklediğini söyledi.

Şeref Eroğlu'nu milli sporcuların yanı sıra eski milli güreşçilerden Ali Kayalı, Necmi Gençalp, Bayram Özdemir, Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ayhan, Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Aydın, eski İşitme Engelliler Federasyon Başkanı Oktay Aktaş ile eski Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Korkusuz da ziyaret ederek başarı diledi.

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