Milli sporcular açılış töreni için hazır

Bugün açılış töreni yapılacak ve 5 Eylül'e kadar devam edecek olan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli sporcular, geçiş töreni için hazırlıklarını tamamladı.

Bugün açılış töreni yapılacak ve 5 Eylül'e kadar devam edecek olan Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda yarışacak milli sporcular, geçiş töreni için hazırlıklarını tamamladı.

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nın startı bugün veriliyor. Oyunlarda mücadele edecek milli sporcular da açılış seremonisi için olimpiyat köyünde beklemeye geçti. Ay-yıldızlı sporcular, müzikler eşliğinde eğlenceli anlar yaşarken, bir Japon görevlinin Erik Dalı şarkısında oynaması ise renkli görüntülere sahne oldu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı