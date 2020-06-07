HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Milli sporcular, 680 kilometrelik yolu bisikletle gidiyor

- Milli sporcular, 680 kilometrelik yolu bisikletle gidiyor Giresun'dan Ankara'ya kadar pedal çeviriyorlar Giresun'da bir grup milli sporcu, 680 kilometre uzaklıktaki Ankara'ya ulaşmak için bisikletle yola çıktı.

07.06.2020 23:10 | Son Güncelleme: 07.06.2020 23:15

- Milli sporcular, 680 kilometrelik yolu bisikletle gidiyor

Giresun'dan Ankara'ya kadar pedal çeviriyorlar

KIRIKKALE - Giresun'da bir grup milli sporcu, 680 kilometre uzaklıktaki Ankara'ya ulaşmak için bisikletle yola çıktı.

Giresun'dan yola çıkan bir grup milli sporcu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla 680 kilometre uzaklıktaki Ankara'ya ulaşmak için pedal çeviriyor. Hedeflerine 70 kilometre mesafe kalan sporcular, Kırıkkale'de dinlenmek için mola verdi. Sabah saatlerinde ise tekrar pedal çevirmek için yola çıkacaklarını ifade ettiler.

Milli sporcu Doğukan Arıkan, "2014'ten bu yana bisiklet sporu ile uğraşmaktayım, milli sporcuyum. Birçok derecem oldu. 2018 yılında Balkan Şampiyonluğum var. 2015 ve 2020 arasında Türkiye şampiyonluğum var. Takımımızla ufak bir gezi düzenlemeyi planladık. Eğleniyoruz, güzel geçiyor. Bu Covid-19 sonrası kendimizi rahatlatmak için bu turu düzenlemek istedik. Fazla yoğun alanlarda dolaşmadan, tehlikeli yerlerden geçmeden düzenli bir şekilde gittik" dedi.

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü olduğu için yola çıktıklarını ifade eden milli sporcu Emre Genç ise, "İlk önce Samsun Kavak'ta durduk. 2. günde de Kırıkkale'ye çevirdik. Bu akşam da oturup nereye çevireceğimize karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli sporcular, 680 kilometrelik yolu bisikletle gidiyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı Spor
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor Spor
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor Spor
Emre Belözoğlu Alman yıldız Schürrle'yi Fenerbahçe'ye getiriyor
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı Spor
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu Spor
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü Spor
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Liverpool'un efsane futbolcusu Barnes, Trump'a tepki göstereyim derken cinsel içerikli film paylaştı
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
UEFA'nın format değişikliği planı, finalin İstanbul'da oynanmasını tehlikeye soktu
Hayatını değiştiren karar! Sporu bıraktı, cinsel içerikli video satıyor
Hayatını değiştiren karar! Sporu bıraktı, cinsel içerikli video satıyor
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Üst klasman hakemlerine yapılan koronavirüs testlerinin tamamı negatif sonuçlandı
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Survivor'dan elenen Aycan sosyal medyadan ilk paylaşımını yaptı, Fenerbahçe amblemi dikkat çekti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Fenerbahçeli Ozan Tufan, kız arkadaşı Rojin Haspolat'a evlenme teklif etti
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelen Cavani, çiftçi oldu
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Barcelona'lı Antoine Griezmann, Amerika'ya gidiyor
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Michael Jordan ve Jordan markası, ırkçılıkla mücadele kapsamında 10 yıl için 100 milyon dolar bağışladı
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Juventus, Verona'dan Marash Kumbulla'yı transfer etti
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
Eski Fenerbahçeli Dirk Kuyt, 17 yıllık eşi Gertrude ile boşandı
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
Corinthians Vagner Love'ın sözleşmesini feshetti
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Faik Öztrak Murat Kurum Enis Berberoğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Kadın İzmir Instagram
Şu an buradasınız: Milli sporcular, 680 kilometrelik yolu bisikletle gidiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 23:15:31. #1.15#
title