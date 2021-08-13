Milli sporcu Aydan Demiröz'den Karasu Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret
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Milli sporcu Aydan Demiröz'den Karasu Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

Milli sporcu Aydan Demiröz'den Karasu Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Spor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen "Biathle Triathle Şampiyonasında" yüzme ve koşu branşlarında Türkiye Şampiyonu olan mili sporcu Aydan Demiröz, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'yı ziyaret etti.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen "Biathle Triathle Şampiyonasında" yüzme ve koşu branşlarında Türkiye Şampiyonu olan mili sporcu Aydan Demiröz, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'yı ziyaret etti.

Sarı, Aydan Demiröz'e ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Sarı, ağustos ayı içerisinde Almanya'da Dünya Şampiyonasında ve eylül ayında ise İspanya'da Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Aydan Demiröz'e destek olacağını belirterek, başarılar diledi.

Milli sporcuya ziyartte, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Turhan da eşlik etti.

Milli sporcu Aydan Demiröz'den Karasu Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret
Milli sporcu Aydan Demiröz'den Karasu Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret
Milli sporcu Aydan Demiröz'den Karasu Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret
Milli sporcu Aydan Demiröz'den Karasu Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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