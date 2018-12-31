Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi Başladı

Milli Piyango'nun, büyük ikramiyesi 70 milyon lira olan yılbaşı özel çekilişi başladı.

Milli Piyango İdaresinin Anıttepe'deki hizmet binası ile Sayıştayın Gölbaşı tesislerinde gerçekleştirilen ve noter huzurunda yapılan gündüz bölümü çekilişlerini vatandaşlar da izleyebiliyor. 1 milyon ve üzerindeki ikramiyeleri kazanan numaralar, saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek.

Milli Piyango'nun, 70 milyon lira tutarındaki büyük ikramiyesi ile amorti numaralarının çekilişleri ise saat 20.00-20.30'da yapılacak.

Yılbaşı özel çekilişi biletlerinin tümünün satılması halinde, vatandaşa 390 milyon 910 bin lira ikramiye dağıtılacak. Bunun 70 milyon lirası büyük ikramiye olarak verilecek. Özel çekilişle 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye sahibini bulacak.

Kaynak: AA