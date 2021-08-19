Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, hafta sonu İspanya'da yarışacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, hafta sonu İspanya'da yarışacak

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, hafta sonu İspanya'da yarışacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun yedinci ayak yarışlarında, Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun altıncı ayak yarışlarında hafta sonu İspanya'da mücadele edecek.

Milli motosikletçilerden Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda sezonun yedinci ayak yarışlarında, Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun altıncı ayak yarışlarında hafta sonu İspanya'da mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası'na 20-22 Ağustos tarihlerinde İspanya'nın 3,93 kilometre uzunluğa sahip Navarra Pisti ilk kez ev sahipliği yapacak.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 266 puanla zirvede bulunan Jonathan Rea ile arasındaki 3 puanlık farkı kapatmayı hedefliyor. İspanya'da podyum için mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu, 263 puanla şampiyonada pilotlar klasmanında ikinci sırada yer alıyor.

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla organizasyonun İspanya ayağında yarın serbest antrenmanlarda, 21 Ağustos Cumartesi günü öğleden önce Superpole (sıralama) yarışında, TSİ 15.00'te ise hafta sonunun ilk yarışında ter dökecek.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 22 Ağustos Pazar günü ise TSİ 12.00'de Superpole yarışında, TSİ 15.00'te hafta sonunun ikinci yarışında boy gösterecek.

Can Öncü de Navarra Pisti'nde yarışacak

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Can Öncü, son yarışlardaki yükselen performansını İspanya'da sürdürmeye çalışacak.

Navarra Pisti'nde yapılacak sezonun altıncı ayağında Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, yarın serbest antrenmanlara katılacak.

Ay-yıldızlı motosikletçi, 21 Ağustos Cumartesi günü öğleden önce sıralama turlarında, aynı gün TSİ 16.15'te ilk yarışta, 22 Ağustos Pazar günü ise TSİ 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mehmet Şimşek Eşref Gani Ahmedzai Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Ebru Şallı Cimilli İbo Seren Serengil
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Fırat Aydınus Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Can Öncü, hafta sonu İspanya'da yarışacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 09:53:43. #1.15#

title