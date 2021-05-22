Milli karatecilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya
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Milli karatecilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya

Milli karatecilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Hırvatistan'ın Porec kentinde devam eden 55. Avrupa Karate Şampiyonası'nda milli sporcular, 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın dördüncü gününde milli sporculardan Meltem Hocaoğlu Akyol, kadınlar kumite +68 kilo finalinde tatamiye çıktı.

Finalde Bulgaristan'dan Aleksandra Stubleva ile karşı karşıya gelen Meltem Hocaoğlu Akyol, rakibini 1-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Bir altın madalya da Uğur Aktaş'tan

Erkekler kumite 84 kiloda milli sporcu Uğur Aktaş, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Finalde Azerbaycanlı rakibi Panah Abdullayev'i 2-1 mağlup eden Uğur Aktaş, altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda kadınlar kumite 68 kiloda mücadele eden mili karateci Eda Eltemur ise Bosna Hersekli rakibi Ivona Cavar'ı yenerek bronz madalya kazandı.

Milli karatecilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya
Milli karatecilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya
Milli karatecilerden Avrupa Şampiyonası'nda 2 altın, 1 bronz madalya

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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