Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'na Darıca'da hazırlanıyor - Haberler

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Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'na Darıca'da hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'na Darıca'da hazırlanıyor

Türkiye Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Darıca'da hazırlanıyor.

Türkiye Karate Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na Darıca'da hazırlanıyor.

Darıca Belediyesi'nin hayata geçirdiği modern spor salonu, Türkiye Karate Milli Takımının kamp adresi oldu. Milli karateciler, katılacakları Avrupa Şampiyonası'na Darıca Belediyesi'nin yaptığı ve milli karateci Eray Şamdan'ın ismini verdiği Nenehatun'daki spor salonunda hazırlanıyor.

"Bizim salonumuz birçok şampiyon çıkardı"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da, milli takım kafilesini ziyaret ederek moral verdi. Sporcuları yemekte ağırlayan ve başarılar dileyen Bıyık, "Darıca olarak gururumuz olan milli takımımızı ilçemizde ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Spor salonumuzun da kapıları sizlere sonuna kadar açık. İnşallah Avrupa Şampiyonası'na ilçemizde en iyi şekilde hazırlanarak madalyaları ülkemize getirirsiniz. Milli takım hocamız aynı zamanda bizim Darıca Belediyemizin de antrenörü. Ayrıca içinizden biri olan Olimpiyat ikincisi Eray Şamdan kardeşimiz de bizim sporcumuz. Bizim salonumuz birçok şampiyon çıkardı. İnanıyorum ki sizler de Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olacaksınız" diye konuştu. - KOCAELİ

Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'na Darıca'da hazırlanıyor

Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'na Darıca'da hazırlanıyor

Milli karateciler Avrupa Şampiyonası'na Darıca'da hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Avrupa Şampiyonası, Eray Şamdan, Türkiye, Milli, Spor, Haberler

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