Haberler » Spor » Milli judocu Murat Olcay atletizmde fırtına gibi esti - Spor

Milli judocu Murat Olcay atletizmde fırtına gibi esti

Masterlar Salon Türkiye Şampiyonasında, veteran milli judocu Murat Olcay M-55 Yaş grubunda katıldığı gülle atma yarışmasında elde ettiği 9.26 metrelik derece ile Türkiye ikincisi oldu.

07.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:12
Milli judocu Murat Olcay atletizmde fırtına gibi esti

Masterlar Salon Şampiyonasında, veteran milli judocu Murat Olcay M-55 Yaş grubunda katıldığı gülle atma yarışmasında elde ettiği 9.26 metrelik derece ile Türkiye ikincisi oldu.


Atletizm Federasyonu Kapalı Salonu'nda yapılan 171'i Erkek, 40'ı kadın olmak üzere toplam 211 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Masterlar Salon Türkiye Şampiyonası'nda tecrübeli sporcu Murat Olcay rüzgarı esti. Deneyimli sporcu, gülle atma branşında 9.26 metrelik derecesiyle Türkiye ikinciliği elde etti. Başarısı ilgili konuşan milli judocu Murat Olcay, "Gençlere bir öğütüm var. Sporun yaşı yoktur, her yaşta spor yapabilirsiniz. Ama önemli olan sporu hayatımızın bir parçası yapmak. Sporla yaşamaktır. Ancak bu sayede özellikle gençlerimiz,bağımlılık yapan maddelerden kurtulabilir ve sağlıklı başarolı bir yaşamın var olduğunu fark edebilir" şeklinde konuştu.


Judoda birçok Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra ju jitsu, atletizm, kürek gibi farklı spor dallarında da sporcu olarak yarışan Olcay, spor yapmanın yaşı olmadığını ifade ederek, ayrıca DUMESF (Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu) üst kurul üyesi olarak da birçok sosyal etkinlikler düzenlediklerini söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler