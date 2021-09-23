Milli jimnastikçi Ferhat Arıcan'ın mutlu günü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında erkekler paralel barda bronz madalya kazanarak ülkemize jimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren 28 yaşındaki Ferhat Arıcan, hayatını Neslihan Aslan'la birleştirdi.

Japonya'da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında erkekler paralel barda bronz madalya kazanarak ülkemize jimnastikte tarihinin ilk olimpiyat madalyasını getiren İzmirli sporcu Ferhat Arıcan hayatını Neslihan Aslan'la birleştirdi. Ferhat-Neslihan çiftinin İzmir'de düzenlenen düğün törenlerinde nikahlarını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kıydı. Çiftin şahitliğini başarılı sporcunun kulübü Göztepe'nin başkanı Mehmet Sepil yaptı.

Düğüne Arıcan'ın milli takımdan arkadaşları ve antrenörlerinin yanı sıra spor ve siyaset dünyasından birçok davetli katıldı. - İZMİR

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