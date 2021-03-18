Milli güreşçiler Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz, olimpiyat elemelerinde yarı finale çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli güreşçiler Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz, olimpiyat elemelerinde yarı finale çıktı

18.03.2021 19:25 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:49
Milli güreşçiler Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz, olimpiyat elemelerinde yarı finale çıktı

Milli güreşçiler Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz, Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde yarı finale yükseldi.

Milli güreşçiler Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz, Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde yarı finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, serbest stil 86 kiloda mindere çıkan Osman Göçen, ilk turda Ermeni rakibi Hovhannes Mkhitaryan'ı 6-0 yendi, çeyrek finalde de Azerbaycanlı Abubakr Abakarov'a son puan avantajıyla üstünlük kurarak yarı finale çıktı.

Yarı finalde dünya ikincisi Dağıstan asıllı Slovak Boris Makoev ile karşılaşacak milli güreşçi Osman Göçen, finale yükselmesi halinde Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanacak.

Serbest stil 97 kiloda ise Süleyman Karadeniz, ilk turda Macar rakibi Andras Korcsog'u 5-2 yendi. Çeyrek finalde de olimpiyat üçüncüsü, Avrupa ikincisi Rumen Albert Sarıtov'u 5-3 mağlup eden milli sporcu, adını yarı finale yazdırdı.

Yarı finalde Avrupa ikincisi Alman Sven Thiele ile karşılaşacak Süleyman Karadeniz, finale yükseldiği takdirde Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde edecek.

Milli güreşçilerden serbest stil 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, ilk turda Makedon rakibi Elmedin Sejfulau'yu 9-4 yendi, çeyrek finalde dünya şampiyonu Azerbaycanlı Hacı Aliyev'e mağlup oldu.

Serbest stil 74 kiloda ise Soner Demirtaş, ikinci turda Avrupa şampiyonu Belaruslu Mahamedkhabib Kadzimahamedau'ya çekişmeli geçen müsabakada 8-7 yenildi.

Yarı finaller, saat 20.00'den itibaren TRT Spor 2'den canlı yayınlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Ferhan Şensoy Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Bülent Uygun Halis Özkahya Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli güreşçiler Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz, olimpiyat elemelerinde yarı finale çıktı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 19:50:31. #1.14#
title