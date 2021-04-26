Milli güreşçi Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama
Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karşılanması Rıza Kayaalp'in konuşması -Toplu fotoğraf çekimi Kayaalp'e tezahurat yapan sevenleri ANKARA - Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara...
Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karşılanması
Rıza Kayaalp'in konuşması
-Toplu fotoğraf çekimi
Kayaalp'e tezahurat yapan sevenleri ANKARA - Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara Esenboğa Havalimanında coşkuyla karşılandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren