Milli güreşçi Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama
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Milli güreşçi Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama

Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren - Haberler | Spor

Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karşılanması Rıza Kayaalp'in konuşması -Toplu fotoğraf çekimi Kayaalp'e tezahurat yapan sevenleri ANKARA - Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara...

Avrupa şampiyonasında altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp'in karşılanması

Rıza Kayaalp'in konuşması

-Toplu fotoğraf çekimi

Kayaalp'e tezahurat yapan sevenleri ANKARA - Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Ankara Esenboğa Havalimanında coşkuyla karşılandı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'e coşkulu karşılama

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı
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