Milli golfçüler Finlandiya'da Avrupa Genç Masters Turnuvası'nda mücadele ediyor
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Milli golfçüler Finlandiya'da Avrupa Genç Masters Turnuvası'nda mücadele ediyor

Milli golfçüler Finlandiya'da Avrupa Genç Masters Turnuvası'nda mücadele ediyor
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Avrupa Golf Birliği'nin düzenlediği Avrupa Genç Masters Turnuvası, Finlandiya'nın Vierumaki kentinde başladı.

Avrupa Golf Birliği'nin düzenlediği Avrupa Genç Masters Turnuvası, Finlandiya'nın Vierumaki kentinde başladı.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 28 ülkeden 95 sporcunun yer aldığı organizasyonda milli golfçüler Ali Berk Berker, Can Gürdenli, Zeynep Süalp ve Mira İçgören mücadele ediyor

Turnuva, 24 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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