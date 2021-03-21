Milli futbolcumuzdan kritik gol! Takımını mağlubiyetten kurtardı

İspanya La Liga'da 28. hafta karşılaşmasında Getafe, Elche'yi konuk etti. Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

ENES PUANI GETİRDİ

Konuk ekibin golünü 20. dakikada Milla attı. Getafe'nin golünü ise 61. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal kaydetti. Getafe'de Angel, 84. dakikada penaltı kaçırdı ve öne geçme fırsatını geri tepti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Enes Ünal, 86. dakikada Poveda'ya bıraktı. Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Getafe, 29 puanla 14. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Elche ise 25 puanla 17. sırada yer buldu.