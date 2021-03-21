Milli futbolcumuzdan kritik gol! Takımını mağlubiyetten kurtardı
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Milli futbolcumuzdan kritik gol! Takımını mağlubiyetten kurtardı

21.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:10

La Liga'da 28. hafta maçında Getafe, sahasında Elche ile 1-1 berabere kaldı. Getafe'nin golü 61. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal'dan geldi. Maça ilk 11'de başlayan Enes, 86. dakikada Poveda'ya bıraktı.

İspanya La Liga'da 28. hafta karşılaşmasında Getafe, Elche'yi konuk etti. Coliseum Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

ENES PUANI GETİRDİ

Konuk ekibin golünü 20. dakikada Milla attı. Getafe'nin golünü ise 61. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal kaydetti. Getafe'de Angel, 84. dakikada penaltı kaçırdı ve öne geçme fırsatını geri tepti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Enes Ünal, 86. dakikada Poveda'ya bıraktı. Bu sonucun ardından üst üste 2. beraberliğini alan Getafe, 29 puanla 14. sırada yer aldı. 3 maçtır kazanamayan Elche ise 25 puanla 17. sırada yer buldu.

Milli futbolcumuzdan kritik gol! Takımını mağlubiyetten kurtardı
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