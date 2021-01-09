Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 357 gün sonra golle tanıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 357 gün sonra golle tanıştı

09.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:09

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, Everton'ın İngiltere Federasyon Kupası'nda oynadığı Rotherham United maçında rakip ağları havalandırmayı başardı. Cenk böylece, 18 Ocak 2020'den sonra bir resmi maçta gol atmış oldu.

Everton'ın İngiltere Federasyon Kupası 3. turun oynadığı Rotherham United'ı maçında milli futbolcumuz Cenk Tosun sahneye çıktı.

Karşılaşmanın 9. dakikadasında gelişen atakta ceza sahası içerisinde topla buluşan Cenk, şık bir vuruşla topu ağlara göndererek Everton'ı 1-0 öne geçirdi.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 357 gün sonra golle tanıştı

SON GOLÜNÜ MANCHESTER CITY'YE ATMIŞTI

29 yaşındaki milli futbolcumuz, kulüp kariyerinde son resmi golünü 1 yıl önce 18 Ocak 2020'de oynanan ve 2-2 sonuçlanan Manchester City maçında atmıştı. Cenk Tosun böylece bu golle 357 gün sonra rakip ağları sarsmış oldu.

Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 357 gün sonra golle tanıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Özdemir Prens William Eser Yenenler Kate Middleton
Spor Ozan Tufan Arda Turan Metin Oktay Ersun Yanal Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Kaza Erkek Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 357 gün sonra golle tanıştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 16:22:29. #1.14#
title