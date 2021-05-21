Milli futbolcular Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ın doğum günü kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Milli futbolcular Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ın doğum günü kutlandı

Milli futbolcular Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ın doğum günü kutlandı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Takım'da, futbolcular Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ın doğum günü kutlandı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını Antalya'da sürdüren A Milli Takım'da, futbolcular Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ın doğum günü kutlandı.

Millilerin kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'ta kutlanan doğum gününe, teknik direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular katıldı.

Teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden futbolcular, kendileri için hazırlanan özel pastanın üzerindeki mumları söndürdü ve duydukları mutluluğu dile getirdi.

Daha sonra iki oyuncu birbirlerine pasta ikram etti.

Milli futbolcular Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ın doğum günü kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Sedat Peker Volkan Bozkır Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Beren Saat Hülya Avşar Hande Erçel Hande Ataizi
Spor Cenk Tosun Arda Turan Şenol Güneş Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Milli futbolcular Dorukhan Toköz ve Rıdvan Yılmaz'ın doğum günü kutlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 22:52:13. #1.16#

title