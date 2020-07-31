Milli futbolcu İsmail Koybaşı ile Granada yol ayrımına geldi İspanya La Liga'da Granada forması giyen milli futbolcu İsmail Koybaşı, takımdan ayrılıyor. İspanyol ekibi 31 yaşındaki futbolcunun sona eren sözleşmelerini yenilememe kararı aldı.

Kariyerine yurtdışında devam eden milli futbolcu İsmail Köybaşı'nın İspanya macerası sona erdi.

İspanyol basını, İsmail Köybaşı'nın Granada kulübü ile olan sözleşmesinin uzatılmadığını ve Türk futbolcunun serbest kaldığını yazdı.

Geçen yıl çıktığı La Liga'da iyi bir sezon geçiren Granada, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı elde ederek, kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasına katılma fırsatı yakaladı.

7 MAÇTA 1 GOL ATTI

Kariyerinde ilk kez bir La Liga kulübünde forma giyen Köybaşı, geçen sezon Granada formasıyla 3'ü ilk 11'de olmak üzere toplam 4 lig maçında sahaya çıkıp, 232 dakika süre aldı. Köybaşı, 3 kez oynadığı Kral Kupası'nda ise bir gol attı.