Milli futbolcu İrfan Kahveci kız arkadaşı ile Çeşme'de görüntülendi

Medipol Başakşehir'in milli orta saha oyuncusu İrfan Kahveci de birçok futbolcu gibi Çeşme'ye gitti. Sevgilisiyle el ele görüntülenen futbolcu, bir mekanda 2 saat boyunca eğlendi. Mekandan sevgisiyle el ele çıkan İrfan Kahveci'nin etrafını, çevrede gül satan kişiler sardı.

100 LİRAYA GÜL ALDI

Futbolcu, İzmirli olduğu öğrenilen kız arkadaşına bir demetine 100 lira vererek gül adı. İrfan Can Kahveci ve kız arkadaşı, daha sonra Alaçatı sokaklarında yürüyerek gözden kayboldu.

Kaynak: DHA