Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor Galatasaray, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim Çalhanoğlu'nu renklerine bağlıyor. Sarı kırmızılılar, genç futbolcu için ilk teması gerçekleştirdi.

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim Çalhanoğlu, Galatasaray'a transfer oluyor.

Hoffenheim'in U19 takımında ve Almanya U17 milli takımında forma giyen Kerim'in ailesiyle temas kuruldu. Galatasaray'ın 26 Ağustos'ta 18 yaşına girecek Kerim'e profesyonel sözleşme verileceği iletildi. Kerim'in Hakan gibi fanatik Galatasaraylı olması büyük avantaj.

Kerim Çalhanoğlu orta saha ve sol kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Hoffenheim U19 takımında 18 maça çıkan genç futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Galatasaraylı olduğunu her fırsatta dile getiren Hakan Çalhanoğlu, geçtiğmiz günlerde verdiği bir demeçte sarı kırmızılı kulüpte forma giymek istediğini dile getirmişti.