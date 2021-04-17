Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, PSG ile anlaştığı ortaya çıktı
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, PSG ile anlaştığı ortaya çıktı

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Milan'dan ayrılması gündemde olan Hakan Çalhanoğlu için bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İtalyan basını milli futbolcunun sezon sonunda Fransız devi Paris Saint Germain'e imza atacağını ileri sürdü. Sezon sonu mukavelesi dolacak Hakan ile Juventus, Inter, Manchester United, Chelsea ve Arsenal gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ilgileniyor.

İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Milan'daki geleceği belirsizliğini koruyan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun Avrupa'daki talipleri çoğalıyor. İtalyan basınından Football Italia'nın La Gazzetta dello Sport'a dayandırdığı habere göre, 27 yaşındaki futbolcu Avrupa devi Paris Saint Germain'in radarına girdi. Haberde milli yıldızın Milan ile yeni mukavele imzalamaya uzak olduğundan ve sezon sonu Paris Saint Germain'e katılma ihtimalinin yüksek olduğundan bahsedildi.

1 MİLYON EURO KRİZİ

Hakan Çalhanoğlu'nun maaş talepleri ile Milan'da teklif edilen sözleşme arasında 1 milyon eurolukbir boşluk var. İtalyan ekibi, Hakan'ın istediği maaşı ödemeye yanaşmıyor. Ekonomik anlamda dünyanın en güçlü kulüplerinden olan PSG ise maaş konusunda Hakan için sorunsuz bir adres olarak gözüküyor.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, PSG ile anlaştığı ortaya çıktı
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, PSG ile anlaştığı ortaya çıktı
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