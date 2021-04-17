Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, PSG ile anlaştığı ortaya çıktı

Milan'dan ayrılması gündemde olan Hakan Çalhanoğlu için bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İtalyan basını milli futbolcunun sezon sonunda Fransız devi Paris Saint Germain'e imza atacağını ileri sürdü. Sezon sonu mukavelesi dolacak Hakan ile Juventus, Inter, Manchester United, Chelsea ve Arsenal gibi Avrupa'nın önde gelen kulüpleri ilgileniyor.