Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı
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Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı

17.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:15
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu koronavirüse yakalandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular ve teknik ekibe uygulanan testin ardından Hakan ve Theo Hernandez'in Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi.

İki futbolcunun da hastalık belirtisi göstermediği ve bir süre evlerinde tecrit altında kalacakları belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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