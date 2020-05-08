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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
08.05.2020 00:22 | Son Güncelleme: 08.05.2020 00:22

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'nin forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, yılın en iyi 11'inde yer aldı.

İngiltere'de Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Premier Lig'in tamamlanmamasına rağmen İngiltere'de yılın en iyi 11'ini belirleyen BBC Sport, kadroda Çağlar Söyüncü'ye de yer verdi.

BBC Sport'un seçtiği 11'in kalesini Liverpoollu file bekçisi Alisson korurken savunma hattında Çağlar'ın dışında üç Liverpoollu Robertson, Alexander Arnold ve Virgil van Dijk bulunuyor.

Kadroda bulunan diğer futbolcular ise şu şekilde;

Kevin De Bruyne (Manchester City), Henderson (Liverpool), Fernandes (Manchester United), Mohammed Salah (Liverpool), Sergio Aguero (Manchester City), Sadio Mane (Liverpool)

Haber Yorumları (1)
FUTBOLSEVER: Helal olsun... İnşallah böyle devam eder.. Gurur duyuyoruz... Böyle oyuncularla Avrupa şampiyonasında çok başarılı oluruz inşallah.
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