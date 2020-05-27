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Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim

Yeni Malatyaspor'da oynadığı dönemde teknik direktör Sergen Yalçın'la bir süre çalışma fırsatı yakalayan Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan Töre, tecrübeli teknik adamla yeniden çalışmak istediğini söyledi.

27.05.2020 18:59 | Son Güncelleme: 27.05.2020 19:55

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Gökhan Töre, Fanatik Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'a transferiyle ilgili konuşan Töre, "Sergen hocayla Malatya'da çalışma fırsatım oldu. Futbol bilgisi çok yüksek. Ondan öğreneceğim çok şey olabilir. Sergen Yalçın'la tabii ki tekrar birlikte çalışmak isterim. Ancak Beşiktaş'la hiçbir görüşmem olmadı" ifadelerini kullandı. Geleceğini sezon sonunda şekillendireceğinin sinyalini veren Gökhan, "Şu an tüm konsantrasyonum takımım Yeni Malatyaspor üzerine... Sezonu en başarılı şekilde bitirmek istiyorum. Gelecekte ne olacağını bilemiyorum, zamana bırakıyorum" dedi.

Kariyeriyle ilgili bir çok konuya da değinen milli futbolcunun diğer açıklamaları ise şu şekilde;

"BEŞİKTAŞ DOĞRU KARARDI"

"Türkiye'de Beşiktaş'a gelmeden önce hem Türkiye'nin önemli kulüplerinden hem de Avrupa'dan teklifler aldım. Kulüp ismi vermem doğru olmaz. Nihayetinde Tercihimi Besiktaş'tan yana kullanıp en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum. Beşiktaş'la yaşadığım şampiyonluk, kariyerimin en unutulmaz anlarından biriydi. Beşiktaş'a transfer olma nedenlerimden biri taraftarıydı. Benim onlarla olan bağım farklıdır. Onları çok sevdim ve onların bana olan sevgisini hâla kalbimde hissediyorum. Verdikleri destekle her şeyin en iyisine layıklar."

"BENİM DE KEŞKELERİM VAR"

"Daha uzun yıllar futbol oynayacak durumdayım. Kendimi çok iyi hissediyorum ve çok çalışıyorum. Avrupa'da oynayabilecek durumdayım. Fırsat olursa neden olmasın. Her insanda olduğu gibi benim de keşkelerim vardır tabii. Zamanı geri çeviremiyoruz. Önemli olan o keşkelerden ders almak ve tekrarlamamak."

"MİLLİ FORMA İÇİN HAZIRIM"

"A Milli Takımımız'ın hocası Şenol Güneş'le diyaloğum iyidir. Birlikte Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadık. Premier Lig'de West Ham forması giyerken sakatlandığımda beni arayıp moral veren ve Beşiktaş'ın kapılarının bana açık olduğunu söyleyen Şenol hocamdır. Milli Takım'a geri dönme hedefim tabii ki var. Gururla taşıdığım Milli formayı tekrar giymek isterim ve kendimi bunun için hazır hissediyorum."

"HİÇ OLMADIĞIM KADAR FORMDA GERİ DÖNDÜM"

"West Ham'a transfer olduktan sonra antrenmanda aldığım bir darbe sonrası sakatlık yaşadım. Ameliyat olmam gerekti ve aylarca sahalardan uzak kaldım. Sonra Beşiktaş'a geri döndüm. Sezon başı hazırlıkları döneminde yine antrenmanda aldığım darbe sonrası sakatlandım ve tekrar ameliyat olmam gerekti. Böylece yaklaşık 1 ,5 yıl sahalardan uzak kaldım. İkinci ameliyat sonrası çok çalıştım ve hiç olmadığım kadar formda geri döndüm ve oynamaya başladım. Ancak anlamadığım olumsuz olaylar yüzünden de yaklaşık bir yıl daha futboldan uzak bırakıldım. Bunun üzerine yapılan yalan haberler (kronik sakat, kariyeri bitti) futbolcunun piyasasını ister istemez aşağıya çekiyor ve benimle ilgilenen kulüplerin kafasında soru işareti oluşturdu."

Beşiktaş'ın eski fubolcusu Gökhan Töre: Sergen Yalçın'la çalışmak isterim
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